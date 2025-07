Chi è Marcos Leonardo, il giustiziere di Guardiola che fa sognare Inzaghi

Marcos Leonardo si prende la scena al Mondiale per Club: doppietta contro il Manchester City. Chi è l’attaccante che fa sognare Inzaghi

Un brasiliano contro i brasiliani. Dopo la doppietta contro il Manchester City, Marcos Leonardo vuole continuare a essere grande protagonista nel Mondiale per Club dell’Al Hilal, a partire dalla sfida contro il Fluminense.

Ex obiettivo di mercato della Roma nell’estate 2023, prima del passaggio al Benfica solo sei mesi dopo. L’avventura portoghese del classe 2003 durerà solo 24 partite, con 8 gol e un assist, prima del trasferimento in Arabia Saudita. Una decisione che fece storcere il naso a molti, considerando la sua giovane età, ma è proprio in biancoblù che il ragazzo originario di Itapetinga sta diventando sempre più protagonista.

Il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Santos si è già preso un ruolo di primo piano in Saudi Pro League. 17 gol e 2 assist in 24 presenze in campionato. Meglio perfino di Karim Benzema nella sua stagione d’esordio nel campionato arabo, anche se i gol del brasiliano non sono bastati a regalare il titolo all’Al Hilal.

Ma è negli USA che il ragazzo partito dalla città nello stato di Bahia che sta scrivendo la storia. La doppietta contro il Manchester City ha regalato alla squadra di Inzaghi la prima vittoria in un match ufficiale di una squadra saudita contro una europea. Troppo presto, forse, per dire se il corso del calcio sta cambiando definitivamente. Nel frattempo, però, i biancoblù sognano in grande.

Fluminense, una maledizione da sfatare

Con la maglia dell’Al Hilal, Marcos Leonardo sogna di riuscire a fare quello che non è riuscito a fare con quella del Santos. Il Fluminense è infatti l’avversario che il brasiliano ha affrontato per più volte in carriera, ben 7, senza mai riuscire a vincere. Il suo bilancio personale contro il Tricolor Carioca conta infatti tre pareggi e quattro sconfitte, e solo un gol realizzato.

A Orlando il corso degli eventi può cambiare. In palio c’è un posto tra le migliori quattro del mondo. Un’opportunità sia per la squadra di Simone Inzaghi che per quella di Renato Portaluppi. Ma l’Al Hilal potrà contare su quell’attaccante che la storia l’ha già riscritta contro il Manchester City, chissà che non possa continuare a farlo.

Marcos Leonardo, il momento difficile e la liberazione

L’avvicinamento al Mondiale per Club di Marcos Leonardo, nonostante la buona stagione con l’Al Hilal, era stato difficile. La madre dell’attaccante brasiliano, come svelato dallo stesso classe 2003 dopo la doppietta al Manchester City, ha attraversato un periodo molto delicato: “È stata intubata per 23 giorni, 70 in terapia intensiva. Oggi sta bene, per fortuna“.

I due gol, e le lacrime seguenti dell’ex Santos, non possono che essere rivolte a lei: “Quando ho segnato ho pensato a mia madre, ha potuto vedere la partita. Dobbiamo pensare alle persone che vogliono il meglio per noi“.