Marco Verratti: “Il PSG è stato la mia vita. Futuro in Serie A? Nel calcio non si sa mai”

Dalla Nazionale all’avventura in Qatar con l’Al-Duhail: Marco Verratti ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera

La Nazionale, l’avventura in Qatar e il legame con Zdenek Zeman. Marco Verratti ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera ai microfoni di Diretta.it. L’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, ora impegnato con l’Al-Duhail, ha raccontato il calcio qatariota: “Mi trovo molto bene. Il calcio qui è più tranquillo mentre in Europa è più vita o morte, se perdi la domenica in settimana sei morto“.

Dal Pescara al Paris Saint-Germain e poi l’Al-Duhail. Verratti non ha mai giocato in Serie A, ma il centrocampista non chiude a un futuro nel massimo campionato italiano: “Nel calcio non si sa mai, per adesso ho un contratto qui. Sono ancora un po’ giovane per il calcio, vediamo in futuro se ci sarà la possibilità“.

Il centrocampista ha parlato anche di un possibile ritorno in Nazionale: “Non lo so, i miei figli sono rimasti a vivere a Parigi quindi il periodo Nazionale è l’unico momento in cui posso vederli. Il calcio è la passione più grande ma loro vengono prima di tutto“.

Verratti ha parlato anche della recente decisione di investire nel Pescara, club con cui si è messo in luce prima di firmare con il PSG: “Per me è stato un rendere qualcosa indietro al club che mi ha dato tutto. Mi è sempre stato dietro e mi ha sempre fatto crescere in una maniera perfetta. Voglio continuare a far crescere il Pescara“.

“Zeman il migliore, l’Europeo la gioia più grande della mia carriera”

Marco Verratti ha proseguito parlando di Zdenek Zeman, l’allenatore che ha dato risalto al centrocampista ai tempi del Pescara: “Per me è stato il migliore che abbia avuto. Penso che per un giovane passare sotto Zeman sia una benedizione. Se ho realizzato tanti obiettivi nel calcio è anche merito suo. Sono ancora in contatto con lui, quando c’è il compleanno o a Natale cerco di scrivergli un messaggio, è un allenatore a cui voglio molto bene“.

Il classe 1992 ha ricordato la vittoria dell’Europeo: “È stata l’emozione più grande che ho provato nel calcio. Vincere per la Nazionale è qualcosa di unico. Vincerla a Wembley contro l’Inghilterra è stato fantastico, è un ricordo bellissimo che porterò con me per sempre“.

“Il PSG è stata la mia vita”

Verratti ha proseguito parlando del Paris Saint-Germain: “È stata la mia vita, dove sono diventato più uomo. I miei figli sono nati là, vivono ancora là. È stato un club che mi ha dato tutto, per me il PSG è un insieme di ricordi bellissimi”.

Il centrocampista ha raccontato com’è stato condividere il campo e lo spogliatoio con tre campioni come Messi, Neymar e Mbappé: “Messi è il più forte al mondo e una persona semplicissima, ho avuto un bellissimo rapporto con lui. Neymar è uno che vive la vita piena, sempre col sorriso e generoso. Kylian è uno che è sempre pronto, vuole essere il migliore al mondo“. Verratti ha concluso parlando della vittoria della Champions League da parte del PSG nella scorsa stagione: “Ero veramente felice per loro, perché so quello che hanno passato e mi sono trovato dentro. Sono molto felice che sono riusciti a vincerla“.