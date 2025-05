Tra i profili individuati dalla Juventus per la panchina della prossima stagione si valuta anche Marco Silva

Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza bianconera comincia a gettare le basi per la stagione 25/26. La dirigenza della Juventus adesso è in mano al duo Comolli-Chiellini.

Sarà Comolli il responsabile delle scelte, quindi spetterà a lui il compito di individuare il nome del nuovo allenatore. Nonostante l’interesse mostrato per lui, alla fine Gasperini ha scelto di mantenere la parola data alla Roma.

Comolli è un dirigente che si è sempre affidato ai dati, quindi non si esclude che possa puntare su allenatori provenienti dall’estero.

Tra questi, come anticipato da Sky Sport nel tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio, un primo profilo valutato dalla Juventus sarebbe quello di Marco Silva, portoghese che allena il Fulham in Premier League.

La situazione allenatore della Juventus

Dunque, dopo il Mondiale per Club la squadra bianconera dovrebbe essere affidata a un nuovo allenatore. E la scelta del successore di Igor Tudor potrebbe ricadere su un profilo straniero.

Portoghese di Lisbona, Marco Silva è l’attuale allenatore del Fulham. In passato, ha allenato in Inghilterra sulle panchine di Hull City, Watford ed Everton.

Marco Silva (screen)

Chi è Marco Silva

Nell’annata appena conclusa, il classe 1977 ha condotto il Fulham all’undicesima posizione ottenuta grazie ai 54 punti raccolti in Premier League. 54 proprio come il numero dei gol sia fatti sia subiti. In cinque stagioni, ha raccolto 184 partite da allenatore del club inglese registrano una media di 1.56 punti per partita.

La sua carriera da manager, però, è iniziata in patria dove ha lavorato prima all’Estoril (dal luglio 2011 al maggio 2014) e poi allo Sporting CP (dal maggio 2014 al giugno 2015). Dopodiché, una parentesi annuale all’Olympiacos prima di intraprendere la carriera nel Regno Unito dal mese di gennaio del 2017.