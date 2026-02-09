Dai rinnovi di McKennie e Spalletti al mancato arrivo di un attaccante: le dichiarazioni di Marco Ottolini, ds della Juventus

“Finito il mercato si affrontano i temi dei rinnovi, è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti del rinnovo di Yildiz. Per quanto riguarda Mckennie stiamo procedendo con i colloqui, e riguardo il mister siamo veramente contenti di quello che sta facendo e ci siederemo nelle prossime settimane“, ha dichiarato il direttore sportivo Marco Ottolini ai microfoni di Sport Mediaset.

Sul momento e i risultati: “A volte arrivano e altre volte vengono meno, però siamo estremamente contenti di come si sta esprimendo la squadra e dobbiamo andare avanti convinti di quello che stiamo facendo“.

Ottolini ha parlato dell’obiettivo della Juventus: “Per noi l’obiettivo dei primi 4 posti è estremamente importante, poi ci concentreremo sulla partita di Istanbul cercando di passare il turno“.

Niente attaccante a gennaio? La spiegazione di Ottolini: “Avevamo dei paletti da rispettare e quindi se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto qualcosa, ma così non è stato per vari motivi. Siamo contenti e fiduciosi nei giocatori che abbiamo“.