Il Cagliari punta Marcandalli: idea prestito con diritto di riscatto

Il Cagliari mette gli occhi su Alessandro Marcandalli: possibile prestito con diritto di riscatto.

Il Cagliari guarda al mercato dei giovani italiani per rinforzare la difesa e mette gli occhi su Alessandro Marcandalli.

Il difensore classe 2002, di proprietà del Genoa, è finito nel mirino del club rossoblù, che sta valutando la possibilità di portarlo in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’operazione, nelle intenzioni del Cagliari, consentirebbe al giocatore di accumulare ancora più esperienza in Serie A e al tempo stesso garantire al club la possibilità di valutarne la crescita con calma.

Il Cagliari, alla ricerca di rinforzi in difesa, ha individuato in Marcandalli un profilo interessante sia in ottica presente sia in prospettiva. I contatti tra i club sono già avviati e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi decisivi per il futuro del giovane centrale.