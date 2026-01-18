Il Modena si gode il suo “cigno”: Manuel De Luca in gol alla prima da titolare



Andrea Sottil (Imago)

Il “cigno” De Luca al primo centro con la maglia del Modena regala tre punti pesanti e una boccata d’ossigeno ai gialloblù

Manuel De Luca non ha bisogno di tempo per ambientarsi: alla prima da titolare con il Modena, il suo tocco da centravanti esperto decide la sfida dell’Adriatico contro il Pescara. Il gol del 2-0 regala tre punti fondamentali e mette in luce l’impatto immediato del nuovo acquisto di gennaio: un esordio che promette spettacolo e sostanza per la seconda parte di stagione dei canarini.

Il Modena di Andrea Sottil sfrutta la brillantezza del suo nuovo bomber e controllare la gara. La partita é decisa nel primo tempo: Zampano apre le marcature con il gol dell’ex, poi De Luca firma il raddoppio.

Il Pescara, invece, continua la sua crisi: ultimo posto, peggior difesa del campionato e una salvezza sempre più complicata. La squadra di Gorgone non riesce a reagire e subisce il contraccolpo, confermando il momento nero dopo il cambio in panchina di novembre.

Nonostante la vittoria mancasse da oltre un mese (ultimo successo lo 0-2 di La Spezia del 13 dicembre), il Modena ritrova fiducia e punti preziosi, rilanciando le ambizioni playoff dopo un avvio di stagione che aveva fatto sognare la promozione diretta.

Il riscatto del “cigno”

Manuel De Luca arriva a Modena con una voglia matta di riscatto. La prima parte di stagione alla Cremonese in Serie A con Davide Nicola è stata difficile: chiuso dalla concorrenza ed escluso dalla lista, nonostante il gol decisivo su rigore contro il Sassuolo ad inizio campionato, che aveva portato la Cremonese alla vittoria per 3-2.

Classe 1998, 27 anni, uomo promozione della Cremonese ai playoff dello scorso anno, De Luca conosce il gusto della rete pesante e vuole ripetersi. Il gol contro il Pescara è il primo capitolo della nuova avventura gialloblù: un segnale chiaro della sua determinazione a trascinare la squadra verso un girone di ritorno da protagonista.

Il Modena riparte, il Pescara affonda

Il successo di Pescara ridà respiro al Modena dopo tre sconfitte consecutive (e cinque nelle ultime sette) e conferma la squadra di Sottil come seria candidata ai playoff. La classifica si allinea, con i gialloblù al sesto posto a 32 punti, che scavalcano Catanzaro e Juve Stabia.

Il Pescara, invece, è sempre più invischiato nella lotta salvezza: ultimo posto, difesa fragile – la peggiore del campionato per distacco con 39 reti incassate – e morale sotto i piedi. La stagione dei biancazzurri si complica ulteriormente e ogni partita diventa ormai uno spartiacque cruciale.

A cura di Carlo Mignolli