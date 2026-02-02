Il Mantova vuole Vanja Vlahovic: lo Spezia prende tempo
Vanja Vlahovic nel mirino del Mantova che insiste: lo Spezia prende tempo. La situazione
Il Mantova vuole rinforzare la rosa a disposizione di Francesco Modesto, che al momento si trova al 18° posto in classifica in Serie B.
Il profilo individuato è quello di Vanja Vlahovic, attaccante serbo di proprietà dell’Atalanta, che in questa stagione è in prestito allo Spezia (17° a pari punti).
I biancorossi insistono, anche perché proprio con Modesto, il classe 2004 aveva fatto molto bene ai tempi della Dea U23 in Serie C.
Lo Spezia, però, prende tempo siccome prima di risolvere il prestito e lasciarlo partire, vuole trovare il sostituto. Un ultimo giorno di mercato moto attivo anche per quanto riguarda il campionato cadetto.