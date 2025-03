Episodio accaduto nel corso di Mantova-Sudtirol: il VAR è intervenuto per togliere un cartellino giallo, che sarebbe valso l’espulsione

Durante la gara di Serie B tra Mantova e Sudtirol, valevole per la 31ª giornata del campionato cadetto, è accaduto un episodio arbitrale controverso.

Nel corso del secondo tempo, precisamente al 63esimo minuto, il direttore di gara Ferrieri Caputi ha estratto un giallo nei confronti di Frederic Veseli, difensore del Sudtirol, per un fallo provocato ai danni di Mancuso nei pressi del limite dell’area.

Secondo provvedimento disciplinare per il giocatore, che ha quindi ricevuto anche l’espulsione. Poi però, il VAR (Guida) è intervenuto richiamando l’arbitro per valutare l’entità dell’intervento.

Caputi è tornata così sui suoi passi, cancellando la sanzione e dunque il fallo. Un qualcosa che, secondo il protocollo, non sarebbe permesso. Resterà da capire, dunque, come è stato valutato l’episodio dai direttori di gara in campo e ai monitor.

Il VAR interviene in Mantova-Sudtirol: cosa è successo

Secondo quanto riportato da Calvarese sul sito “calvar.it“, c’è una spiegazione a quanto accaduto. L’oggetto della revisione chiamata da Guida sarebbe infatti stata una possibile DOGSO, ovvero l’ovvia opportunità di segnare una rete con conseguente rosso diretto, e non un’eventuale entità del fallo fischiato.

Ma una volta richiamata, il diretto di gara si è accorta che non c’era stata un’irregolarità visto l’intervento sul pallone, andando dunque a revocare il cartellino giallo e la conseguente espulsione. Il tutto possibile in quanto, una volta chiamati al monitor, si possono poi prendere decisioni conseguenti all’episodio esaminato anche se chiamati per ragioni diverse.