Ora è ufficiale: come anticipato nelle scorse ore, Leandro Rinaudo è il nuovo direttore sportivo del Mantova

Sono ore molto importanti in casa Mantova. Il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Leandro Rinaudo come nuovo direttore sportivo.

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, infatti, era attesa la firma nella giornata di oggi – 30 ottobre – e i lombardi lo hanno annunciato con una nota ufficiale.

Rinaudo prende il posto dell’ormai ex direttore dell’area tecnica Christian Botturi. Il nuovo ds collaborerà con Erjon Bogdani, ex giocatore di Siena e Chievo tra le altre.

Per il match contro la Sampdoria, l’allenatore Davide Possanzini sarà regolarmente in panchina: Rinaudo ha confermato di voler proseguire con lui almeno fino al match con i blucerchiati.

Mantova, il comunicato su Rinaudo

Di seguito la nota del club biancorosso su Rinaudo. “Mantova 1911 annuncia di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Leandro Rinaudo. Siciliano classe 1983, da calciatore Rinaudo ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli e Juventus. Appese le scarpette al chiodo ha intrapreso la carriera da direttore sportivo assumendo gli incarichi di Responsabile dell’Area Tecnica di Venezia, Cremonese e Palermo“.

“Mantova 1911 annuncia che Leandro Rinaudo si avvarrà della collaborazione di Erjon Bogdani. L’ex attaccante della nazionale albanese, classe 1977, in Italia ha militato tra le fila di Siena, Chievo, Livorno e Cesena in serie A“.