Mantova, attesa per oggi la firma di Rinaudo. Sarà lui il nuovo Direttore Sportivo

Iniziata la svolta a Mantova: attesa la firma di Rinaudo come nuovo Direttore Sportivo
A Mantova è iniziata la svolta dopo un avvio difficile in Serie B caratterizzato da 7 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria.
Nella giornata di giovedì, 30 ottobre, è attesa la firma di Leandro Rinaudo. Sarà lui il nuovo Direttore Sportivo del club.
Successivamente, la società, insieme al nuovo ds, valuterà la posizione dell’allenatore Davide Possanzini.
Rinaudo è pronto a iniziare la sua nuova esperienza a Mantova dove prenderà il posto di Christian Botturi.