Mantova, attesa per oggi la firma di Rinaudo. Sarà lui il nuovo Direttore Sportivo

Gianluca Di Marzio 30 Ottobre 2025
Leandro Rinaudo (imago)
Iniziata la svolta a Mantova: attesa la firma di Rinaudo come nuovo Direttore Sportivo

A Mantova è iniziata la svolta dopo un avvio difficile in Serie B caratterizzato da 7 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria.

Nella giornata di giovedì, 30 ottobre, è attesa la firma di Leandro Rinaudo. Sarà lui il nuovo Direttore Sportivo del club.

Successivamente, la società, insieme al nuovo ds, valuterà la posizione dell’allenatore Davide Possanzini.

Rinaudo è pronto a iniziare la sua nuova esperienza a Mantova dove prenderà il posto di Christian Botturi.