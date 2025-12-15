Mantova, ufficiale l’esonero di Possanzini
Ora è ufficiale: il Mantova ha scelto di esonerare l’allenatore Davide Possanzini, decisiva l’ultima sconfitta contro il Cesena
Davide Possanzini non è più l’allenatore del Mantova: il club biancorosso ha scelto di esonerare l’allenatore dopo l’ultima sconfitta in campionato contro il Cesena.
Come vi abbiamo raccontato, la posizione di Possanzini era già a forte rischio nei giorni scorsi, con le riflessioni avviate già dopo il match di sabato 13 dicembre.
Il club biancorosso al momento è diciottesimo in Serie B, con 14 punti raccolti nelle prime sedici giornate.
Di seguito il comunicato ufficiale del Mantova.
I ringraziamenti del club
Il Mantova ha annunciato così l’esonero dell’allenatore: “Mantova 1011 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Davide Possanzini.
A Possanzini e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera sportiva da parte di tutto il Mantova 1911″.