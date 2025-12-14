Mantova, Possanzini mai così a rischio: i candidati alla sostituzione
Ecco i nomi candidati alla sostituzione di Possanzini in caso di svolta.
Dopo la sconfitta di ieri, sabato 13 dicembre, contro il Cesena la posizione di Davide Possanzini è a forte rischio. La società sta infatti ragionando sul suo possibile esonero.
In caso di svolta, i candidati per la sostituzione sono Modesto, Maran, Pagliuca e Viali.
Il club attualmente si trova al 18esimo posto in Serie B, con 14 punti totalizzati in 16 partite.