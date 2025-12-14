Questo sito contribuisce all'audience di

Mantova, Possanzini mai così a rischio: i candidati alla sostituzione

Redazione 14 Dicembre 2025
Mantova, Possanzini (imago) interna
Mantova, Possanzini (imago)

Ecco i nomi candidati alla sostituzione di Possanzini in caso di svolta.

Dopo la sconfitta di ieri, sabato 13 dicembre, contro il Cesena la posizione di Davide Possanzini è a forte rischio. La società sta infatti ragionando sul suo possibile esonero.

In caso di svolta, i candidati per la sostituzione sono Modesto, Maran, Pagliuca e Viali. 

Il club attualmente si trova al 18esimo posto in Serie B, con 14 punti totalizzati in 16 partite.