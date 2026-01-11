Mantova-Palermo, si fa male l’arbitro: entra il quarto uomo

Il momento dell’infortunio di Perenzoni

Cambio di arbitro a Mantova: si fa male Perenzoni, al suo posto entra il quarto uomo Mucera

Fuoriprogramma nella sfida tra Mantova e Palermo. L’arbitro Daniele Perenzoni si è fatto male al polpaccio sinistro ed è stato costretto a lasciare il campo.

Accade tutto al 24° minuto: Perenzoni chiede l’intervento dello staff medico del Mantova, lamentando un fastidio al polpaccio. Il direttore di gara prova a riprendere la sfida, ma qualche secondo dopo è costretto a fermarsi di nuovo.

Al suo posto tocca al quarto uomo Giuseppe Mucera che rapidamente ha svestito la tuta per entrare in campo al posto di Perenzoni che proseguirà il match da quarto uomo.

Uno stop complessivo di sei minuti che porterà a un lungo recupero alla fine del primo tempo.