Mantova, Francesco Modesto è il nuovo allenatore
Il Mantova ha ufficializzato di aver affidato la Prima Squadra a Francesco Modesto: prenderà il posto di Davide Possanzini
Dopo l’esonero di Davide Possanzini, ecco che il Mantova ha ufficializzato il nuovo allenatore.
La dirigenza del club biancorosso ha scelto di affidare la Prima Squadra a Francesco Modesto, precedentemente svincolato dopo l’esperienza con l’Atalanta U23.
Il Mantova ha ufficializzato la notizia con un comunicato sui propri profili social: “Il Mantova 1911 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Francesco Modesto. Il tecnico sarà presentato nei prossimi giorni in conferenza stampa. A Modesto il benvenuto da parte di tutto il Mantova 1911“.