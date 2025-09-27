Prima gioia in Serie B per Filippo Grosso, figlio di Fabio. Suo il gol che ha regalato il momentaneo 0-3 al Frosinone nel match con il Mantova.

Nuove generazioni, vecchie abitudini. Filippo Grosso, figlio di Fabio, realizza il primo gol in Serie B, il centrocampista classe 2006 ha infatti messo a segno la rete del momentaneo 0-3 in occasione del match tra il ‘suo’ Frosinone e il Mantova.

Dopo l’esordio ufficiale, avvenuto lo scorso 9 maggio durante la gara con il Palermo, ecco dunque anche la prima gioia tra i professionisti dopo un ottimo percorso nei settori giovanili di Juventus e, appunto, Frosinone.

Prosegue, dunque, il legame tra la famiglia Grosso e la squadra giallazzurra. Dopo papà Fabio, che da quelle parti ha conquistato una promozione in Serie A, ecco anche la prima volta tra i ‘grandi’ di Filippo.

Un colpo ravvicinato dall’interno dell’area di rigore su assist di Koutsoupias, preludio di un’altra giornata da ricordare per la squadra di Alvini.

Frosinone, ecco il primo gol di Filippo Grosso

Proprio in settimana era arrivato l’esordio stagionale in occasione del match tra il Cagliari e il Frosinone di Coppa Italia, gara in cui Grosso si era messo in mostra con un’ottima prestazione. “Filippo ha ampi margini di miglioramento. Si tratta di un calciatore che sta seguendo un percorso di crescita, ha tanta qualità e lo faremo giocare”.

Erano state queste le parole di Massimiliano Alvini dopo la partita contro i sardi, un attestato di stima totale nei confronti del centrocampista. Quasi un messaggio premonitore in vista dello storico appuntamento del “Martelli“. Simboli e destini, soprattutto per chi, come Filippo, è nato nell’anno del ‘rigore di Berlino’.