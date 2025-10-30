Il Mantova ha reso noto l’esonero di Christian Botturi e del Responsabile ell’area Scouting Vincenzo Talluto

L’organigramma societario del Mantova cambia forma. Con un post sui social, il club biancorosso ha reso noto l’esonero del Direttore dell’Area Tecnica Christian Botturi.

Inoltre, il Mantova ha sollevato dall’incarico anche il Responsabile dell’area Scouting Vincenzo Talluto. Come vi abbiamo anticipato, il club lombardo ha iniziato una svolta che dovrebbe portare in società Leandro Rinaudo nel ruolo di Direttore Sportivo.

In casa Mantova ci sono valutazioni in corso anche sull’allenatore Davide Possanzini. Di seguito il comunicato sull’esonero di Botturi e Talluto:

“Mantova 1911 comunica che in data odierna Christian Botturi è stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica. Il sodalizio BiancoRosso intende ringraziare sentitamente Christian Botturi per gli straordinari risultati conseguiti in questi due anni e mezzo di collaborazione”.

“Mantova 1911 comunica altresì che anche il Responsabile dell’area Scouting Vincenzo Talluto viene sollevato dal proprio incarico. Nel riconoscere il grande lavoro portato avanti da Christian Botturi e Vincenzo Talluto in questi anni, Mantova 1911 augura ad entrambi le migliori fortune umane e professionali nel prosieguo delle rispettive carriere“.