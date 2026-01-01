Tra Shakhtar, Premier e una Serie A sfiorata col Torino: Manor Solomon, a te la Fiorentina

Manor Solomon (imago)

Il nuovo rinforzo della Fiorentina arriva dal Tottenham. Ecco Manor Solomon, talento israeliano classe ’99.

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per provare a risollevarsi da una situazione di classifica piuttosto complessa. Quale occasione migliore se non quella di attingere al mercato di gennaio? Il club viola ha di fatto chiuso per l’acquisto di Manor Solomon, esterno israeliano classe ’99 di proprietà del Tottenham ma reduce dal prestito al Villarreal dove ha trovato poco spazio. Un pilastro della sua nazionale, l’uomo in più per qualità ed esperienza con un passato in Ucraina e Inghilterra per indossare le maglie di Shakhtar, Fulham e Leeds.

Sarà, dunque, Solomon il primo rinforzo della Fiorentina targata Fabio Paratici. Fu proprio l’ex Juventus, nel 2023, a portare l’israeliano al Tottenham dallo Shakhtar Donetsk. La speranza è quella di rivedere quel grande talento ammirato proprio ai tempi dello Shakhtar e che nel 2022 ha fatto innamorare mezza Europa, tra cui il Torino all’epoca guidato da Ivan Juric che era alla ricerca del sostituto di Brekalo. Perché probabilmente nel destino di Solomon doveva esserci la Serie A.

Solomon può rivelarsi la scommessa vincente che può aiutare Kean e compagni a trovare più facilmente la via del gol. Ma che cosa può dare alla Fiorentina di Vanoli? Classica ala capace di giocare su entrambe le fasce con velocità e dribbling. Un profilo creativo, con visione di gioco e che spesso si accentra per provare a concludere verso lo specchio della porta. Il 3-5-2 (o 3-5-1-1) di Vanoli non sembra essere lo schieramento ideale per esaltare le caratteristiche di Solomon, ma potrebbe ritagliarsi il suo spazio dietro le punte, accanto a Kean, oppure provare ad arretrarlo come quinto di centrocampo nonostante la lontananza della porta.

Un talento da rispolverare e rigenerare. A Solomon serve continuità e soprattutto fiducia, alla Fiorentina gol e assist per uscire dalla zona retrocessione. Potrebbe essere un binomio vincente per un talento israeliano che solamente qualche anno fa, nel 2022, realizzava cinque gol di fila in Premier League con la maglia del Fulham, record storico per il club londinese.

Gli anni d’oro di Donetsk: quando Solomon conquistò San Siro e il Bernabeu

Gli anni più importanti di Solomon sono stati sicuramente con la maglia dello Shakhtar Donetsk, ma andiamo con ordine. L’israeliano venne acquistato dagli ucraini nel gennaio 2019 per poco più di5 milioni di euro dal Maccabi Petah Tikva. Il talento è talmente grande che ci impiega pochissimo per conquistare una maglia da titolare e per rubarsi la scena in ambito internazionale.

Già, perché Solomon non solo esplode con lo Shakhtar ma scriverà anche pagine indelebili della storia del club. Una delle prestazioni più importanti è stata in Champions League contro l’Atalanta a San Siro: entrato nel secondo tempo, ha segnato il gol del 2-1 nei minuti di recupero. Tutto qui? No, perché Solomon è riuscito addirittura a prendersi la scena al Bernabeu contro il Real Madrid realizzando il gol del 3-2 e regalando uno storico successo allo Shakhtar. Tra gol pesanti, due campionati vinti e qualche coppa nazionale, Solomon può essere ritenuto uno dei migliori talenti passati per Donetsk. Fonseca e De Zerbi, suoi ex allenatori, possono testimoniare.

Manor Solomon (imago)

La Premier con Tottenham e Fulham e la promozione con il Leeds

Dopo essersi messo in mostra con lo Shakhtar, per Solomon si sono spalancate le porte della Premier League. Ecco il Fulham di Marco Silva, squadra che riuscì a conquistare una salvezza tranquilla e a raggiungere anche i quarti di finale di FA Cup. Solomon non era un titolare fisso, ma riuscì comunque a dare il suo contributo, in particolare nella vittoria per 1-0 contro il Brighton.

Successivamente, l’esperienza al Tottenham non fu del tutto memorabile complice un infortunio al menisco e gli Spurs decisero di girarlo in prestito al Leeds United in Championship. Proprio qui, nell’Inghilterra settentrionale, Solomon riesce a far rivedere sprazzi del talento ammirato in Ucraina: è uno dei migliori giocatori della squadra, totalizzando 10 gol e 12 assist. Il momento più importante è stato il goal all’ultimo minuto nella gara decisiva contro il Plymouth Argyle, con il quale ha realizzato il gol che ha consegnato al Leeds la promozione in Premier League. Adesso, dopo una parentesi poco fortunata con il Villarreal, c’è da compiere una nuova impresa, ossia quella di risollevare la Fiorentina.