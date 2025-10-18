Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, Manna: “Hojlund ha avuto un affaticamento muscolare, McTominay ha preso una botta”

Alessandro Neve 18 Ottobre 2025
Giovanni Manna, Direttore Sportivo Napoli (imago)
Giovanni Manna, Direttore Sportivo Napoli (imago)

Le parole del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, prima del fischio d’inizio del match contro il Torino.

A pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Torino, a parlare ai microfoni di DAZN è stato Giovanni Manna.

Il Napoli dovrà fare i conti con due assenze pesanti nella sfida dell’Olimpico Grande Torino.

Il direttore sportivo del Napoli ha commentato, nel pre partita, l’assenza di Hojlund e McTominay.

Di seguito le sue parole: “Giochiamo tante partite, inutile correre rischi. Soprattutto con Rasmus, lunedì dobbiamo partire per una trasferta importante. Scott ha preso un colpo, ha dei punti, è importante preservarli.”

Le parole di Giovanni Manna

Manna ha poi aggiunto sulla costruzione della rosa: “Parole di Conte sul modulo? La costruzione della rosa è andata in quella direzione, con 4 centrocampisti con queste qualità è difficile lasciarne fuori uno, l’importante è mettersi a disposizione come stanno facendo tutti. La rosa è ampia, siamo tranquilli e contenti. Dobbiamo ripartire da dove abbiam lasciato e continuare così.”

Ha poi concluso sul lungodegente Romelu Lukaku: “L’ultimo periodo non è stato facile per Romelu, sta terminando l’iter riabilitativo in Belgio, tornerà nelle prossime settimane e poi procederà con la riabilitazione che lo riporterà in campo. Per noi è un giocatore importante e lo aspettiamo.”