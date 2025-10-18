Le parole del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, prima del fischio d’inizio del match contro il Torino.

A pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Torino, a parlare ai microfoni di DAZN è stato Giovanni Manna.

Il Napoli dovrà fare i conti con due assenze pesanti nella sfida dell’Olimpico Grande Torino.

Il direttore sportivo del Napoli ha commentato, nel pre partita, l’assenza di Hojlund e McTominay.

Di seguito le sue parole: “Giochiamo tante partite, inutile correre rischi. Soprattutto con Rasmus, lunedì dobbiamo partire per una trasferta importante. Scott ha preso un colpo, ha dei punti, è importante preservarli.”

Le parole di Giovanni Manna

Manna ha poi aggiunto sulla costruzione della rosa: “Parole di Conte sul modulo? La costruzione della rosa è andata in quella direzione, con 4 centrocampisti con queste qualità è difficile lasciarne fuori uno, l’importante è mettersi a disposizione come stanno facendo tutti. La rosa è ampia, siamo tranquilli e contenti. Dobbiamo ripartire da dove abbiam lasciato e continuare così.”

Ha poi concluso sul lungodegente Romelu Lukaku: “L’ultimo periodo non è stato facile per Romelu, sta terminando l’iter riabilitativo in Belgio, tornerà nelle prossime settimane e poi procederà con la riabilitazione che lo riporterà in campo. Per noi è un giocatore importante e lo aspettiamo.”