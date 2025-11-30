Le parole nel prepartita di Roma-Napoli di Giovanni Manna, direttore sportivo degli ospiti

Con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5, Il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini.

La squadra azzurra si trova attualmente al quarto posto in classifica subito dietro ai giallorossi e stacca di pochi punti dal Milan momentaneamente capolista.

Dopo la sosta nazionali Conte è riuscito a ritornare alla vittoria sia in campionato che in Champions League. Nel match di questa sera – domenica 30 novembre – gli azzurri proveranno a portare a casa punti importanti in ottica classifica.

Di seguito le parole del ds azzurro nel prepartita di Roma-Napoli.

Napoli, le parole di Manna

Manna ha cominciato parlando della Roma: “L’anno scorso hanno fatto un girone di ritorno incredibile, una cavalcata notevole. La squadra è stata migliorata e ha un allenatore di spessore, che purtroppo stasera non sarà in panchina. Speriamo sarà una bella partita”.

Sui possibili rinforzi ha ammesso: “Oggettivamente adesso in mezzo al campo siamo corti. Non mi va però di parlare di mercato perché sminuirebbe il lavoro di Conte. Il lavoro fin ora è stato importante ma siamo attenti, e se ci saranno opportunità le coglieremo”.

Su Insigne ha infine aggiunto: “In questo momento in avanti in quella posizione siamo coperti. Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, ma noi non siamo orientati a fare qualcosa in quella posizione”.