Le parole del DS del Napoli, Giovanni Manna, nella consueta intervista pre partita a pochi minuti dalla gara contro l’Udinese

Vincere per restare al primo posto e riprendersi dopo la sconfitta in Champions League: questo è l’obiettivo del Napoli contro l’Udinese.

Gli azzurri arrivano alla gara dopo il KO in Europa per 2-0 contro il Benfica di Josè Mourinho. Tre giorni prima, però, era arrivata una grande vittoria al Maradona contro la Juventus.

Più in generale gli uomini di Antonio Conte prima della sconfitta in Portogallo avevano raccolto 4 vittorie consecutive contro Atalanta, Roma, Cagliari e Juventus.

A pochi minuti dalla gara contro l’Udinese nella consueta intervista pre partita ha parlato il DS del Napoli, Giovanni Manna, facendo il punto del momento.

Napoli, l’intervista pre partita di Manna

Manna ha cominciato l’intervista parlando del momento: “È un periodo in cui stiamo giocando con gli stesi giocatori perché in una zona di campo siamo limitati. Dopo un alcune partite positive si può perdere se non si dà il 100%, ma ci sta. Le partite sono tante e speriamo di recuperare tanti giocatori“.

Il DS del Napoli ha poi continuato soffermandosi su Atta e Lucca: “Atta è forte, è destinato a una grande carriera al di là del mercato. L’Udinese ha sempre avuto e sempre avrà giocatori forti. Lucca deve dimostrare più determinazione in campo. Come l’hanno dimostrato gli altri è importante che lo faccia anche lui. C’è bisogno di determinazione tutti i giorni non soltanto in partita“.

Infine ha concluso: “Se faccio un’analisi della partire di Champions League l’unica che abbiamo steccato è stato il PSV. Se fai partite a un livelli inferiori di energie puoi perdere. Io però sono contento di cosa sta facendo la squadra e anche il mister. Dobbiamo rimanere concentrati e portare a casa il risultato anche oggi“.