Le parole del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Pisa

Mancano pochi minuti all’inizio della gara del Napoli di Antonio Conte contro il Pisa di Alberto Gilardino.

Gli azzurri arrivano alla gara dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

In campionato, invece, gli uomini di Conte vengono da tre vittorie consecutive contro Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. Prima della gara a parlare del momento del Napoli è stato il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna.

“Avevamo l’aspettativa e la volontà di giocare con una delle squadre più forti del mondo. Purtroppo la gara è andata in quella direzione e c’era un po’ di rammarico nel post partita. Dal giorno dopo però abbiamo cominciato a pensare alla partita di oggi“, ha esordito parlando della gara di Champions.

Napoli, l’intervista pre partita di Giovanni Manna

Il direttore sportivo del Napoli ha poi continuato: “È indubbio che ora McTominay è uno degli idoli di questa squadra. Lo amano tutti qui. Kevin (De Bruyne, ndr) è arrivato in questa stagione ed è alla quarta partita con noi. È un grande campione e speriamo che possa guadagnarsi anche lui sul campo i gradi come McTominay“.

Manna infine ha parlato di Lucca: “Lorenzo è stato acquistato per lavorare insieme a Romelu. È arrivato per crescere e c’è bisogno di tempo. Il passaggio dall’Udinese a questo Napoli non è scontato. Noi confidiamo nelle sue qualità perché lo abbiamo scelto e lo abbiamo voluto. Lui non deve andare in ansia e bisogna dare il tempo ai giocatori di adattarsi. Non abbiamo ansia noi e non deve averne lui. Siamo positivi e restiamo positivi“.