Le parole del direttore sportivo del Napoli dal Gran Galà del Calcio

Il Gran Galà del Calcio, come previsto, è stata una serata di celebrazione del Napoli della scorsa stagione. Aurelio De Laurentiis è stato premiato come miglior presidente, Antonio Conte come miglior allenatore e Scott McTominay come miglior giocatore.

Con loro, alla serata milanese, c’era il d.s. Giovanni Manna, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in primis dell’imminente mercato di gennaio: “Io l’ho già detto, parlare di mercato ora sminuirebbe il lavoro dell’allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su delle cose, cercheremo delle opportunità. Sicuramente il focus è a centrocampo“.

Proprio il centrocampo di Conte, infatti, è stato decimato dagli infortuni: “De Bruyne ha un infortunio lungo, almeno fino a fine febbraio. Gilmour ne avrà per due mesi, almeno fino ai primi di febbraio. Anguissa tornerà un po’ prima. L’emergenza è a centrocampo“.

C’è, invece, Scott McTominay, grande intuizione di mercato proprio di Manna nella scorsa stagione: “Ne abbiamo parlato a inizio giugno con lo United e non pensavamo potessero privarsi di lui. Hanno aperto e noi ci siamo trovati pronti, il ragazzo ha subito avuto grande voglia di venire a Napoli“.

Napoli, Manna: “Conte bravo a inserire gradualmente i nuovi acquisti”

A proposito di singoli, Manna ha parlato anche dell’uomo del momento, David Neres: “Il merito è dell’allenatore che gli ha insegnato a fare determinate cose. All’Ajax fece vedere grandi qualità, andando allo Shaktar fece una scelta comolicata dalla guerra, al Benfica non era contento noi gli abbiamo dato la possibilità di esprimersi. Quando gioca è felice“.

La chiusura, invece, è stata sulla rosa a disposizione di Conte: “Non si è mai lamentato di avere troppi giocatori, ha detto che è difficile aggiungere 9 giocatori, è normale. È stato bravissimo a inserirli gradualmente“.