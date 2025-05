Giovanni Manna, direttore sportivo Napoli (crediti foto: SSC Napoli)

Le parole pronunciate da Giovanni Manna nel pre partita di Napoli-Cagliari, ultima giornata del campionato 2024/2025

È arrivata la serata che un’intera città attende da tutta la stagione. I ragazzi di Antonio Conte hanno il destino nelle proprie mani: battendo il Cagliari, si laureerebbero campioni d’Italia.

Migliaia di tifosi colorano d’azzurro le strade di Napoli, nella speranza che al fischio finale potranno festeggiare il quarto Scudetto della storia del club.

Nel frattempo lo stadio Maradona è già colmo di gente e pronto a sostenere la squadra per gli ultimi 90 minuti dell’annata.

Nel pre partita di Napoli-Cagliari, è intervenuto il direttore sportivo Giovanni Manna. Di seguito le sue parole.

Le parole del direttore sportivo azzurro

Giovanni Manna ha così parlato ai microfoni di DAZN: “Basta girarsi e guardare l’atmosfera dello stadio per capire cosa si prova in città in queste settimane. Siamo tutti parte di un ingranaggio che finora ha funzionato e lavorato bene verso la stessa direzione. Ci manca un ultimo pezzettino. Dobbiamo essere orgogliosi e rendere tali i tifosi perché questa squadra ha speso sudore per tutto l’anno”.

Poi ha proseguito: “Non c’è qualcosa in particolare di cui vado fiero per questa squadra. In queste annate si cerca di essere sereni e lucidi operando bene nel mercato estivo. Forse siamo stati sfortunati e impreparati a gennaio. Era difficile, ma la squadra ha risposto alla grande“.

Giovanni Manna, direttore sportivo Napoli (crediti foto: SSC Napoli)

L’intervista a Manna prima di Napoli-Cagliari

Dopodiché il direttore sportivo del Napoli ha parlato di Kevin De Bruyne, dicendo: “È un giocatore forte che ci piace. Non siamo i soli a seguirlo, ma non parliamo di mercato prima di una partita Scudetto“.

Infine ha concluso: “È stata una notte intensa, ho preso qualcosa per dormire (ride, ndr) per anestetizzare, ma la giornata è stata comunque difficile. Sembra scontato ma non è affatto così. Abbiamo dimostrato di avere attributi e determinazione, stasera vogliamo portare a casa il risultato“.