Napoli, Manna: “Normale vada trovata l’alchimia. Gli infortuni non sono un alibi”

Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro l’Inter.

Il big match dell’ottava giornata di Serie A si gioca al Diego Armando Maradona: il Napoli sfida l’Inter per il rematch della sfida scudetto della scorsa stagione.

La squadra di Antonio Conte arriva dalla batosta in Champions League contro il PSV: a Eindhoven gli azzurri subiscono un pesante 6-2. Anche in campionato manca la vittoria: il Torino ha conquistato i 3 punti nell’ultimo turno, con l’1-0 dell’Olimpico.

Discorso diverso per l’Inter, con Chivu che torna da Bruxelles con 3 punti per la vittoria contro l’Union Saint-Gilloise. Anche in campionato è arrivato un successo, con lo 0-1 in casa della Roma.

A pochi minuti dal match, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Napoli, le parole di Manna

Il direttore sportivo ha esordito: “Confronto a Castelvolturno? Le parole del mister sono parole che noi appoggiamo da inizio stagione. I 9 giocatori nuovi non sono un alibi, è normale che vada trovata un’alchimia per ricomporre un assetto non solo in campo ma anche fuori.

Poi, ha aggiunto: “Se a ciò aggiungiamo gli infortuni… Noi siamo tranquilli, non siamo contenti per l’ultima sconfitta ma vogliamo ripartire. Oggi contro abbiamo una squadra forte e sarà una partita tosta”.

Sulle assenze: “Sicuramente sono importanti. Oggi ci manca la spina dorsale della squadra, non abbiamo mai avuto Lukaku e si è fatti male Hojlund. Ma non è un alibi bensì un dato di fatto. Dobbiamo rimanere fuori da questa sfera di negatività. Neres centravanti? Il mister ha preparato la partita nel migliore dei modi, si gioca tanto vanno valutate anche altre alternative”.