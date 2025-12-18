Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, Manna: “Mai avuto problemi interni. Mainoo? Vanno fatte le giuste valutazioni”

Francesco Mastrogiovanni 18 Dicembre 2025
Giovanni Manna (imago)
Le parole del Direttore Sportivo Napoli, Giovanni Manna, nel pre partita della semifinale di Supercoppa contro il Milan

Napoli e Milan stanno per scendere in campo in questa prima semifinale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri arrivano alla competizione da Campioni d’Italia mentre i rossoneri arrivano da finalisti della scorsa Coppa Italia.

Poco prima del fischio d’inizio, il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset.

Da Lukaku a Mainoo, di seguito le sue parole.

Lukaku come nuovo acquisto di gennaio?  Ancora non è in condizione di giocare ma sicuramente è importante riaverlo in gruppo”. Il Direttore Sportivo ha esordito così sul ritorno tra i convocati dell’attaccante belga.

Le parole di Giovanni Manna

Manna ha anche parlato della possibilità di vedere Mainoo in azzurro: “Io ho sempre detto che dobbiamo essere molto riflessivi e accorti, abbiamo molti giocatori fuori che rientreranno”. Poi sulle possibilità di un approdo di Raspadori alla Roma: “Non credo lasci l’Atletico Madrid, Giacomo ci ha dato tanto e noi abbiamo dato tanto a lui”.

Ha poi analizzato il momento della squadra: “Noi problemi interni non ne abbiamo mai avuti, siamo sempre stati compatti e uniti nonostante qualche risultato non positivo. Noi siamo contenti e tranquilli del lavoro che sta facendo il mister e la squadra”.

 