Le parole del Direttore Sportivo Napoli, Giovanni Manna, nel pre partita della semifinale di Supercoppa contro il Milan

Napoli e Milan stanno per scendere in campo in questa prima semifinale di Supercoppa Italiana. Gli azzurri arrivano alla competizione da Campioni d’Italia mentre i rossoneri arrivano da finalisti della scorsa Coppa Italia.

Poco prima del fischio d’inizio, il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset.

Da Lukaku a Mainoo, di seguito le sue parole.

“Lukaku come nuovo acquisto di gennaio? Ancora non è in condizione di giocare ma sicuramente è importante riaverlo in gruppo”. Il Direttore Sportivo ha esordito così sul ritorno tra i convocati dell’attaccante belga.

Le parole di Giovanni Manna

Manna ha anche parlato della possibilità di vedere Mainoo in azzurro: “Io ho sempre detto che dobbiamo essere molto riflessivi e accorti, abbiamo molti giocatori fuori che rientreranno”. Poi sulle possibilità di un approdo di Raspadori alla Roma: “Non credo lasci l’Atletico Madrid, Giacomo ci ha dato tanto e noi abbiamo dato tanto a lui”.

Ha poi analizzato il momento della squadra: “Noi problemi interni non ne abbiamo mai avuti, siamo sempre stati compatti e uniti nonostante qualche risultato non positivo. Noi siamo contenti e tranquilli del lavoro che sta facendo il mister e la squadra”.