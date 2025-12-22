Giovanni Manna, direttore sportivo Napoli (crediti foto: SSC Napoli)

Le parole de direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, a pochi minuti dall’inizio della finale di Supercoppa italiana

Napoli e Bologna stanno per scendere in campo per la finale di Supercoppa italiana. Ad affrontarsi saranno i campioni d’Italia in carica e i vincitori dell’ultima coppa Italia.

Prima del fischio d’inizio il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Manna ha iniziato così: “Questa può diventare una serata storica ma dobbiamo giocarla, giocheremo contro una squadra forte che ha stra meritato di essere qui. Siamo contenti di essere qui oggi e dobbiamo dimostrare di essere sul pezzo“.

Manna ha poi proseguito parlando di Hojlund: “Ha fatto bene sin da subito, poi entrare nei meccanismi di squadra giocando ogni tre giorni non aiuta. Siamo contenti di averlo con noi”

Napoli, le parole di Giovanni Manna

Il direttore sportivo del Napoli ha poi proseguito parlando di un altro attaccante, Lorenzo Lucca: “Lucca? In questo momento questi discorso sono prematuri, l’ho detto tante volte, è un calciatore forte e lo abbiamo voluto. Deve alzare i giri perché giocare nel Napoli è un’altra cosa. Lavora bene e adesso sta a lui dimostrare il suo valore, ma noi crediamo tanto in lui“.

Infine ha concluso così: “L’ultimo Napoli-Bologna? Oggi siamo più compatti”.