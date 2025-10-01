Napoli, Manna: “De Bruyne? Non c’è stato nulla di particolare, se ne è parlato anche troppo”

I commenti di Giovanni Manna nell’intervista rilasciata prima di Napoli-Sporting, seconda giornata di Champions League

Torna a giocare in Champions League il Napoli che nella seconda giornata affronterà in casa lo Sporting di Rui Borges.

Gli azzurri arrivano alla gara dopo la sconfitta in Serie A a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri per 2-1.

Nella prima in Europa, invece, gli azzurri sono usciti sconfitti nella partita dell’Etihad contro il Manchester City.

A pochi minuti dalla gara contro il club portoghese a parlare ai microfoni di SkySport è stato il DS del Napoli, Giovanni Manna.

Napoli, l’intervista pre partita di Giovanni Manna

Manna ha cominciato l’intervista parlando della gara: “È una partita importante, la prima di Champions League davanti al nostro pubblico. Questa competizione ci serve per misurarci. Non è una sconfitta a San Siro che ci fa perdere i nostri valori. Siamo tranquilli“.

Il DS si è anche soffermato sulla situazione di De Bruyne: “Io penso che non ci sia bisogno di alcun dialogo con il giocare e che si è parlato anche troppo di questa cosa. Il giocatore può non condividere una scelta dell’allenatore ma deve accettarla. Non c’è nulla di particolare voleva pareggiare una partita che stavamo perdendo. Si è parlato anche troppo di questo“.