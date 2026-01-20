Napoli, Manna sul mercato: “Cercheremo di far quadrare le cose, ma siamo un po’ corti”

Højlund, il mercato e l’eventuale passaggio del turno in UCL: le parole di Giovanni Manna prima di Copenaghen-Napoli

Prima della sfida di Champions League tra il suo Napoli e il Copenaghen, Giovanni Manna ha parlato della strategia di mercato degli azzurri: “Sappiamo che dobbiamo operare con delle limitazioni per sfortuna. Cercheremo di far quadrare le cose cercando di andando a migliorare o comunque allungare un po’ la rosa, visto che siamo molto corti ora. Davanti adesso ci mancano tanti giocatori: Neres e Politano out, Lukaku sta rientrando. Speriamo di recuperare il prima possibile Anguissa, magari già nel weekend“.

E ancora: “Sicuramente il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato perché non va a modificare nulla per quello che riguarda la norma. È importante perché è un nostro obiettivo, che ci eravamo prefissati a inizio stagione“.

Su Højlund che torna a casa: “È un grandissimo professionista, un grande calciatore. Torna qui a casa. È una partita importante, l’anno scorso ha fatto 2 gol qui, speriamo li faccia anche stasera“.