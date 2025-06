Le parole del presidente della Sampdoria al termine della sfida playout di ritorno giocata contro la Salernitana

La Sampdoria resta in Serie B: la squadra ligure, infatti, ha superato la Salernitana nel doppio scontro valevole per i playout di Serie B.

Al termine della gara di ritorno, giocata allo stadio Arechi, il presidente Matteo Manfredi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Questa è stata una stagione lunghissima, faticosissima. Ci sono stati tanti cambi, tanti errori dai quali dobbiamo imparare tanto”.

Il presidente parla di ‘insegnamenti’. Nel dettaglio. “Il gruppo crescerà. Questo deve essere un punto di partenza. La società deve fare tesoro di questo insegnamento che la vita ci ha dato”.

La Sampdoria, dunque, resta in Serie B. Ed è già tempo di guardare al futuro. “Evani? Non abbiamo fatto nessuna considerazione di mercato. Vincere contro la Salernitana era fondamentale per dare serenità a questa società. Ci siamo concentrati per raggiungere questo risultato – e aggiunge – . Mi sono ripromesso di parlare con ogni membro dello staff nei prossimi giorni”.