Sampdoria, Manfredi: “Una stagione difficile, siamo al lavoro per il nuovo allenatore”

Le parole del presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, intervenuto durante la trasmissione “Calciomercato l’Originale”.

Salvezza raggiunta e prospettive future. La Sampdoria vuole programmare al meglio per tornare grande nel minor tempo possibile.

A parlare della stagione, appena conclusa con la vittoria dei playout, e di tanto altro in casa blucerchiata è lo stesso presidente dei liguri.

Matteo Manfredi è intervenuto ai microfoni di SkySport durante la trasmissione “Calciomercato l’Originale”.

Di seguito le sue parole.

Sampdoria, le parole del presidente Matteo Manfredi

Il presidente Manfredi ha esordito dicendo: “Sappiamo che l’asticella è altissima, abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare questo club leggendario”. Il numero uno blucerchiato ha continuato così: “Quest’anno ci sono state tante difficoltà cercheremo di ripartire da lì”.

Nella stagione da poco conclusa, la Samp ha cambiato 4 allenatori. Manfredi ha commentato così gli avvicendamenti in panchina: “Sono convinto che nel calcio moderno l’allenatore faccia la differenza. Nel nostro caso abbiamo probabilmente sbagliato a cambiare con troppa rapidità, avevamo costruito una rosa che pensavamo potesse ambire a grandi traguardi e siamo partiti un po’ in ansia“.

Manfredi ha parlato della dirigenza doriana: “Evani, Lombardo e Mancini? Sicuramente loro sono stati bravi a riportare entusiasmo. All’interno di una famiglia ciò è importante e loro sono riusciti in un’impresa. Non rispondo su chi sarà l’allenatore per la prossima stagione“. Il presidente ha concluso dicendo: “Domani vedrò il nostro direttore sportivo con il quale parleremo del nuovo allenatore, anche di De Rossi“.

Alla ricerca del nuovo allenatore

La Sampdoria è al lavoro per costruire una squadra solida dopo una stagione complicata. Per i blucerchiati la priorità è l’allenatore. Oggi, 26 giugno, il presidente Manfredi incontrerà il direttore sportivo Andrea Mancini per prendere le prime decisioni sul futuro della panchina. Tra i candidati ci sono Salvatore Foti, Silvio Baldini e Daniele De Rossi.

La Samp è alla ricerca anche di un nuovo direttore generale. Tra i nomi presenti nella lista del ds Mancini c’è quello di Michele Uva.