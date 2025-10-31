Fiorentina, accordo trovato con Mandragora per il rinnovo: contratto di 3 anni con opzione

La Fiorentina ha trovato l’accordo con Rolando Mandragora per il rinnovo di contratto: tutti i dettagli

Arriva un aggiornamento casa Fiorentina: il club ha raggiunto l’accordo con Rolando Mandragora per il rinnovo di contratto.

Il centrocampista allungherà il proprio legame con i viola per altri tre anni, con opzione per il quarto.

La firma è attesa in questi giorni.

Nella stagione corrente, il giocatore ex Juventus (tra le altre) ha collezionato 9 presenze in campionato, condite anche da due reti siglate contro Cagliari e Como. Calciatore che a partire dalla seconda giornata di Serie A è sempre partito titolare in campionato con i viola.