Bologna, per il centrocampo tornano i nomi di Mandragora e Nicolussi Caviglia
Continua il calciomercato del Bologna. Nella giornata di oggi, 20 agosto, i rossoblù hanno ufficializzato l’acquisto di Nadir Zortea.
Per il centrocampo, invece, tornano i nomi di Rolando Mandragora della Fiorentina e quello di Nicolussi Caviglia.
I rossoblù, però, vogliono prima sistemare la situazione che riguarda Jonathan Rowe, per il quale si sta trattando con il Marsiglia, e poi concentrarsi sul centrocampo.