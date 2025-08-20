Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, per il centrocampo tornano i nomi di Mandragora e Nicolussi Caviglia

Gianluca Di Marzio 20 Agosto 2025
Mandragora e Nicolussi Caviglia (IMAGO)
Per il centrocampo del Bologna tornano i nomi di Rolando Mandragora della Fiorentina e di Nicolussi Caviglia

Continua il calciomercato del Bologna. Nella giornata di oggi, 20 agosto, i rossoblù hanno ufficializzato l’acquisto di Nadir Zortea.

Per il centrocampo, invece, tornano i nomi di Rolando Mandragora della Fiorentina e quello di Nicolussi Caviglia.

I rossoblù, però, vogliono prima sistemare la situazione che riguarda Jonathan Rowe, per il quale si sta trattando con il Marsiglia, e poi concentrarsi sul centrocampo.