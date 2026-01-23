Lazio, è fatta per il trasferimento di Mandas al Bournemouth: i dettagli

Mandas si prepara a lasciare la Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto: ad aspettarlo c’è il Bournemouth

Chrīstos Mandas si prepara a lasciare la Lazio dopo poco più di due anni. I biancocelesti hanno trovato l’accordo con il Bournemouth per il trasferimento del portiere greco, che volerà in Premier League con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

La partenza del portiere classe 2001, che in questa stagione ha raccolto solo una presenza in Coppa Italia, è prevista per la giornata di domenica. Più in generale, il greco ha collezionato 27 presenze con la Lazio. Nelle prossime ore sono in programma le firme dei documenti.