La Lazio sta aprendo alla cessione di Mandas al Bournemouth

La Lazio sta aprendo alla cessione di Chrīstos Mandas al club di Premier League
Il Bournemouth ha fatto un’offerta ufficiale alla Lazio per Chrīstos Mandas: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.
Lazio sta aprendo a queste condizioni – senza l’obbligo di riscatto -, e un prestito oneroso importante potrebbe giocare un ruolo determinante.
Dopo gli inizi nella sua Grecia e l’arrivo a Roma nell’estate 2023, il futuro del classe 2001 potrebbe essere in Inghilterra.
