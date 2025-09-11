Mandanda si ritira dal calcio giocato: “Chiudo questo capitolo con orgoglio”

All’età di 40 anni il portiere dice addio al calcio giocato: le sue parole

Dopo 21 anni e 797 presenze – tra Marsiglia, Rennes e Nazionale – Steve Mandanda ha annunciato l’addio dal calcio giocato. “Dopo oltre 20 anni di carriera, ho preso la decisione di chiudere la mia carriera da giocatore professionista. Da Havre a Marsiglia a Rennes fino al Crystal Palace, dai primi passi alle ultime fermate, sono orgoglioso di aver portato i colori delle mie società ma anche della squadra francese, fino al premio più bello: un titolo di campione del mondo”, ha scritto sui suoi social.

Non solo Marsiglia e Rennes. Il portiere francese ha vestito anche le maglie di Le Havre e Crystal Palace: “Oltre i trofei, ricordo soprattutto valori, incontri, emozioni…Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza duro lavoro, sacrificio…ma anche senza le persone che mi hanno circondato e accompagnato lungo il cammino. La vostra fiducia e il vostro sostegno mi hanno portato in momenti gioiosi e difficili”.

Nella sua ultima stagione da professionista, Mandanda ha collezionato 18 presenze in Ligue 1 e 7 clean sheet proprio con il Rennes. “Ringrazio tutti i sostenitori che mi hanno sostenuto nel corso della mia carriera e ovviamente un pensiero speciale ai marsigliesi che hanno reso il mio ultimo in campo un momento indimenticabile”.

Chiusa una pagina, se ne apre una nuova. “Il calcio mi ha dato tutto. Oggi chiudo questo capitolo con orgoglio, gratitudine e serenità…e guardo al prossimo con entusiasmo. Grazie, di cuore. Steve”.