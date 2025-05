Mancuso torna grande nel momento più importante: Mantova a un passo dalla salvezza

Il decimo gol in campionato di Leonardo Mancuso permette al Mantova di battere la Carrarese e salire a quota 43 punti.

Il Mantova torna a vincere dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Salernitana e raccoglie tre punti di importanza fondamentale. Possanzini e i suoi, grazie a questo successo, riescono a uscire dal “gruppetto” di coda che vede ben cinque squadre in un solo punto.

Cittadella, Salernitana, Frosinone, Sampdoria e Brescia. Questi sono i nomi delle cinque formazioni che si giocheranno tutto nell’ultima giornata di Serie B, dopo la quale una di queste cinque sarà salva direttamente, due saranno retrocesse direttamente in Serie C e le due restanti si sfideranno ai playout.

Quella del “Danilo Martelli”, di conseguenza, assume a tutti gli effetti le sembianze di una salvezza quasi raggiunta. Per disputare la Serie B anche il prossimo anno al Mantova servirà un solo punto contro il Catanzaro, ma potrebbe anche non essere necessario.

Nella vittoria contro la Carrarese sono tanti i protagonisti. Uno, però, può dire di esserlo più degli altri. Ha il numero 10 sulle spalle e ha raggiunto lo stesso numero di gol con la rete di questa sera. Si tratta di Leonardo Mancuso, tornato grande quando il Mantova ne aveva più bisogno.

12 luglio 2024: il “colpo” Mancuso

Per ricordarci come fosse il Mantova prima di Mancuso dobbiamo tornare alla scorsa estate. Il club biancorosso era stato promosso direttamente in Serie B al termine di un girone A di Serie C dominato. La società stava iniziando a ragionare in vista dell’annata seguente. L’obiettivo era chiaro: rimanere in Serie B. Per conseguirlo, però, servivano elementi adatti.

Arriva il 12 luglio 2024 e il Mantova mette a segno l’acquisto di un attaccante di esperienza e affidabilità. Classe ’92, che ha giocato con Palermo e Empoli (tra le altre), e arriva dal Monza. Ha firmato un contratto di due anni con opzione per un altro anno. Mancuso è atterrato in orbita Mantova.

Ma che stagione ha fatto Mancuso?

Leonardo Mancuso è stato acquistato per fare la differenza, e così è stato. 37 partite, 10 gol, un assist e tanto lavoro per la squadra. Una rinascita sotto tutti gli aspetti, considerando anche l’età di 32 anni. Una stagione così il classe ’92 non la registrava dall’annata 2020/21, sempre in Serie B, con la maglia dell’Empoli.

Al termine di quell’annata segnò 20 gol in 37 partite e “portò” l’Empoli in Serie A. Quest’anno, a suo modo, sta portando a termine un altro piccolo miracolo. Insomma, Mancuso ha fatto bene al Mantova e il Mantova ha fatto altrettanto bene a lui. Una storia che è iniziata con un obiettivo e potrebbe presto terminare come accade nelle migliori favole.