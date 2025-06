Le parole di Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport: focus sulla salvezza della Sampdoria, ottenuta grazie alla vittoria dei playout.

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la stagione appena conclusa della Sampdoria.

Prima la retrocessione sul campo, poi la vicenda Brescia e infine il playout disputato e vinto contro la Salernitana. Un ultimo mese di tensioni e paure per i tifosi blucerchiati, in particolare per l’ex CT della Nazionale Italiana.

Mancini non ha nascosto la sofferenza di queste settimane dichiarando: “Arrivare a questa situazione non è semplice. Per noi tifosi è stata una sofferenza”.

Sul lavoro svolto da Evani ha aggiunto: “Lui e Lombardo hanno fatto molto bene specialmente nell’ultimo mese quando hanno potuto stare con il gruppo”. E sul futuro dell’attuale allenatore della Sampdoria ha concluso: “Non so niente, c’è un presidente e un direttore sportivo che prenderanno le decisioni”