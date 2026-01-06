Cristante e Mancini rinnovano con la Roma fino al 2029

Le ultime in casa giallorossa

Come anticipato nelle ultime ore, Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono pronti a rinnovare a vita con la Roma. Il club giallorosso ha trovato l’accordo per una lunga estensione contrattuale con il difensore e il centrocampista.

I due rinnoveranno il proprio contratto fino al 2029 con la postilla per un eventuale altro prolungamento.

La Roma punta al ritorno in Europa sorretta da due colonne della squadra come Mancini e Cristante. Attualmente i giallorossi sono quinti in classifica e in piena corsa per un posto in Champions League.

Nella prossima giornata di Serie A i giallorossi sfideranno in trasferta il Lecce. Il match andrà in scena martedì 6 gennaio alle ore 18:00.