Firmino il trascinatore, Claudinho il talento: che Al-Sadd trova Mancini

Roberto Mancini (Imago)

Mancini si prepara a iniziare una nuova avventura lontano dall’Italia, sulla panchina dell’Al-Sadd: ecco che squadra trova

Nottingham Forest, Juventus e non solo: nell’ultimo periodo diverse squadre hanno cercato Roberto Mancini per affidargli le loro panchine. Per vari motivi poi tutto si è concluso in un nulla di fatto, ma adesso l’ex CT della nazionale italiana ha trovato il progetto giusto per il prosieguo della propria carriera.

Tutte le strade portano a Doha, prossima sede lavorativa dell’allenatore marchigiano. Mancini, infatti, ha raggiunto un accordo con i qatarioti dell’Al-Sadd e si prepara a diventare la loro guida tecnica.

Altra esperienza asiatica, dunque, dopo quella sfortunata sulla panchina dell’Arabia Saudita: dopo poco più di un anno fermo, però, l’Al-Sadd sembra rappresentare la tappa ideale per il classe ’64.

Un allenatore vincente per un club che ha fatto del successo il proprio mantra: il connubio perfetto per dare il via a un’avventura che ha tutti i presupposti per essere speciale. Ma intanto, che squadra trova Mancini?

Firmino e non solo: quanti campioni

Una squadra ricca di campioni, quasi esagerata per il livello della Qatar Stars League, ma che non è riuscita a rendere al massimo al secondo anno sotto la guida di Felix Sanchez. Mancini trova un gruppo pieno di personalità forti, che ha sicuramente bisogno di un gestore oltre che di un buon allenatore per poter esprimere al meglio il proprio potenziale.

Passando ai singoli, il trascinatore indiscusso è Roberto Firmino. Il brasiliano ex Liverpool è arrivato in estate dai sauditi dell’Al-Ahli, e non ha avuto bisogno di tempo per abituarsi a un nuovo campionato: In 8 partite di campionato ha infatti già messo a referto 6 gol e 1 assist, numeri da giocatore fuori categoria: da lui passerà gran parte del destino dell’Al-Sadd in questo campionato.

Ma oltre a Firmino, Mancini potrà contare su diversi giocatori cardine: da Claudinho, vero leader tecnico, ad Afif, Camara e Saiss – gente d’esperienza che può certamente agevolare il lavoro dell’allenatore nel breve periodo.

Roberto Firmino, Al-Sadd (Imago)

Due titoli e la pancia piena

Al netto dei singoli, il 60enne dovrà fare i conti anche con una squadra che – dopo aver vinto gli ultimi due campionati qatarioti – ha fatto sembrare di avere la pancia un po’ piena, come dimostrato dal 6° posto in campionato dopo le prime nove giornate.

L’obiettivo della società è come sempre vincere – e non potrebbe essere altrimenti per il club più titolato del Qatar. Per questo motivo, starà a Mancini riattaccare la spina a un gruppo che in questo avvio di campionato ha evidenziato qualche difficoltà di troppo.