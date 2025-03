Ratcliffe: “Penso che Amorim resterà allo United per molto tempo”

Le parole di Sir Jim Ratcliffe, proprietario del Manchester United, su Rúben Amorim

Quattordicesimo posto in Premier League con 34 punti. Nove vittorie, sette pareggi e 12 sconfitte.

La stagione del Manchester United non sta andando secondo le aspettative. Lo testimonia anche l’esonero di ten Hag dello scorso 28 ottobre, a cui è subentrato Ruud van Nistelrooy come allenatore ad interim per 4 partite.

A partite dall’11 novembre, invece, ha preso il comando della squadra Rúben Amorim, attuale allenatore dei Red Devils.

Con il portoghese in panchina, il Man Utd ha vinto 11 partite (tra cui un derby in casa del City per 1-2), pareggiato 5 gare e perso in 10 occasioni.

Le parole di Ratcliffe su Amorim

Proprio dell’ex Sporting Lisbona ha parlato Jim Ratcliffe, proprietario del club, in un’intervista rilasciata alla BBC: “Se guardo la squadra a disposizione di Rúben Amorim, penso che stia facendo davvero un buon lavoro, a essere onesti“.

Ha proseguito: “Amorim è un giovane allenatore eccezionale. È un allenatore eccellente e penso che resterà al Manchester United per molto tempo“.