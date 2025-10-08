Man Utd, Ratcliffe: “Amorim deve dimostrare di essere un ottimo allenatore in tre anni”

L’intervista di Sir Jim Ratcliffe, azionista di minoranza del Manchester United

Che il Manchester United stia attraversando degli anni complicati è risaputo. Nella scorsa stagione, i Red Devils non sono riusciti a vincere l’Europa League per riscattare un deludente campionato di Premier League, concluso addirittura al 15esimo posto con 42 punti.

In questa prima parte del 2025/26, la musica non è cambiata come si sperava dalle parti di Old Trafford. Dieci punti conquistati in 7 giornate di Premier e decimo posto in classifica.

Una delle sconfitte più scottanti e difficili da incassare è stata sicuramente quella contro il Grimsby, che coincide con l’eliminazione del Man Utd dalla Coppa di Lega.

Dopo questo avvio difficoltoso, Sir Jim Ratcliffe, azionista di minoranza del Man United, ha parlato di Rúben Amorim ai microfoni di The Business Podcast.

Man United, le dichiarazioni di Ratcliffe su Amorim

Sir Jim Ratcliffe: “Amorim non ha avuto la migliore delle stagioni. Rúben deve dimostrare di essere un ottimo allenatore nell’arco di tre anni”.

E ancora: “Non si può gestire un club come lo United basandosi sulle reazioni impulsive della stampa, che ogni settimana si scatena”.