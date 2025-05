La probabile formazione del Manchester United per la finale contro il Tottenham

A Bilbao va in scena un derby tutto inglese valido per l’ultimo atto dell’Europa League, quello tra Manchester United e Tottenham (qui la probabile formazione della squadra di Postecoglu).

In palio ci sono un prestigioso trofeo e la qualificazione alla prossima Champions League, ben lontana per entrambe se si guarda al campionato.

I Red Devils vengono dalla sconfitta per 1-0 contro il Chelsea in Premier League, che da tempo però non è un più obiettivo del club, tanto da essere scivolati fino alla 16esima posizione.

Ruben Amorim punterà sul migliore undici a sua disposizione, come fatto nella doppia semifinale stravinta contro l’Athletic Bilbao. Di seguito la sua probabile formazione per la finale.

La probabile formazione del Manchester United

Amorim si dovrebbe affidare al suo consueto 3-4-2-1. In porta ci sarà Onana, mentre in difesa mancherà De Ligt, neanche convocato per infortunio. Al suo posto ci sarà Maguire, affiancato da Shaw e Yoro, che dovrebbe recuperare per giocare dal primo minuto. Mazraoui e l’ex Lecce Dorgu saranno i due esterni del centrocampo a 4, che vedrà Ugarte e Casemiro in mezzo. Davanti, Diallo e Bruno Fernandes giocheranno alle spalle di Hojlund.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund. Allenatore: Amorim

Dove vedere la finale di Europa League

La finale di Europa League tra Manchester United e Tottenham si giocherà mercoledì sera allo stadio San Mamés di Bilbao, con calcio d’inizio fissato alle 21:00.

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su TV8. Inoltre, sarà disponibile anche la diretta streaming sulle piattaforme di Sky Go e Now Tv, per i soli abbonati a uno dei sue servizi.