Il comunicato ufficiale dei Red Devils

Dal campo alla panchina. Un’altra volta. Michael Carrick è il nuovo allenatore del Manchester United.

L’ex centrocampista dei Red Devils andrà a sostituire Amorim. Questa la nota ufficiale del club: “Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Michael Carrick ad allenatore della prima squadra maschile fino alla fine della stagione 2025/26.

Carrick ha giocato 464 partite per il club, vincendo cinque titoli di Premier League, la FA Cup, due Coppe di Lega, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Coppa del mondo per club FIFA.

Entrò a far parte dello staff tecnico della prima squadra dopo il suo ritiro nel 2018, allenando José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Dopo la partenza di Solskjaer, Carrick guidò il club con grande distinzione durante il suo ruolo di allenatore ad interim. L’ex nazionale inglese è stato allenatore del Middlesbrough per due anni e mezzo a partire da ottobre 2022″.

Carrick: “Un onore: so cosa serve per avere successo qui”

Queste le prime dichiarazioni del nuovo allenatore dei Red Devils sui canali ufficiali del club: “Avere la responsabilità di guidare il Manchester United è un onore. So cosa serve per avere successo qui; ora il mio obiettivo è aiutare i giocatori a raggiungere gli standard che ci aspettiamo da questo incredibile club, e sappiamo che questo gruppo è più che in grado di produrre.

“Ho già lavorato con molti giocatori e ovviamente ho continuato a seguire da vicino la squadra negli ultimi anni. Ho piena fiducia nel loro talento, nella loro dedizione e nella loro capacità di avere successo qui. C’è ancora molto per cui lottare in questa stagione, siamo pronti a unire tutti e a regalare ai tifosi le prestazioni che il loro fedele sostegno merita”.

La nota termina con i ringraziamenti a Darren Fletcher, allenatore ad interim della settimana appena trascorsa: “Carrick sarà supportato da Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans e Craig Mawson. Il club desidera esprimere la propria gratitudine a Darren Fletcher per la sua leadership durante l’ultima settimana. Fletcher rimarrà allenatore della nazionale Under 18, svolgendo un ruolo fondamentale nella formazione di giocatori pronti a dare il massimo in una squadra vincente come il Manchester United”.