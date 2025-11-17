Benjamin Šeško resterà fuori almeno per un mese a causa di un infortunio

Durante la partita di Premier League tra Tottenham e Manchester United, Benjamin Šeško ha rimediato un infortunio al ginocchio.

Secondo quando riportato da Sky Sports Premier League, l’attaccante sloveno classe 2003 rimarrà lontano dai campi per almeno un mese.

Si interrompe quindi la stagione 25/26 di Benjamin Šeško, che nelle prime 12 partite giocate con la maglia del Man Utd ha realizzato 2 gol e fornito un assist. La prima delle due reti è arrivata contro il Brentford in campionato. Nella partita successiva, contro il Sunderland, Šeško ha segnato il secondo.

A partire dalla gara contro l’Everton del 24 novembre, Rúben Amorim non potrà contare sull’ex Lipsia per almeno 30 giorni. Il Man United cercherà quindi il sesto risultato utile consecutivo senza Šeško.

I numeri del Man United in stagione

L’avvio di stagione dei Red Devils è stato tutt’altro che positivo. Nelle prime 3 partite ufficiali, lo United ha pareggiato contro il Fulham e perso contro Arsenal e Grimsby. Quest’ultima sfida è costata l’eliminazione dalla Coppa di Lega.

Nelle ultime 5 gare di Premier League, però, si è vista una svolta nei risultati. Undici punti conquistati su 15 disponibili e quarto posto che ora dista solamente 1 punto.