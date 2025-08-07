Questo sito contribuisce all'audience di

Lo United apre al prestito con diritto per Højlund: il Milan resta in prima fila

Gianluca Di Marzio 8 Agosto 2025
Højlund (IMAGO)
Novità dall’Inghilterra 

Il Manchester United ha dato apertura al prestito con diritto di riscatto per Rasmus Højlund.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Milan è alla ricerca di un attaccante da portare in rossonero, e ha individuato nel danese ex Atalanta uno dei possibili innesti da portare in rosa.

A oggi arrivano importanti novità dall’Inghilterra: lo United ha infatti dato l’apertura al prestito con diritto per Højlund, e il Milan – vista la formula dell’operazione – resta momentaneamente in pole per portarlo in squadra. Manca però, ancora, l’ok del giocatore per andare via. 

 

 

 