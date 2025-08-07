Lo United apre al prestito con diritto per Højlund: il Milan resta in prima fila
Novità dall’Inghilterra
Il Manchester United ha dato apertura al prestito con diritto di riscatto per Rasmus Højlund.
Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Milan è alla ricerca di un attaccante da portare in rossonero, e ha individuato nel danese ex Atalanta uno dei possibili innesti da portare in rosa.
A oggi arrivano importanti novità dall’Inghilterra: lo United ha infatti dato l’apertura al prestito con diritto per Højlund, e il Milan – vista la formula dell’operazione – resta momentaneamente in pole per portarlo in squadra. Manca però, ancora, l’ok del giocatore per andare via.