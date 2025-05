Garnacho si è sfogato al termine della sconfitta in finale di Europa League. Pochi minuti e poche certezze sulla sua permanenza a Manchester

“Mi godrò l’estate e poi vedremo che cosa succederà“. Alejandro Garnacho ha sfogato la propria frustrazione al termine della finale di Europa League persa dal suo Manchester United contro il Tottenham. Ieri, 21 maggio, gli Spurs hanno battuto la squadra di Amorim 1-0 allo stadio San Mamés di Bilbao.

Dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo, lo United ha provato a ribaltare il risultato sfiorando più volte il pari. Un miracoloso Vicario ha permesso al Tottenham di vincere la terza Europa League a 17 anni dall’ultimo successo europeo.

L’ingresso in campo di Alejandro Garnacho ha dato una marcia in più ai Red Devils. L’argentino si è caricato la squadra sulle spalle non riuscendo, però, a ribaltare la situazione.

Il numero 17 dello United si è sfogato al termine della partita. L’attaccante della Selección si è detto sorpreso dello scarso minutaggio riservatogli da Amorim in finale (circa 20 minuti), dopo aver giocato da titolare tutti i turni precedenti di Europa League.

Garnacho: “Mi godrò l’estate e poi…”

Al Manchester United, da diverse stagioni la squadra non vince e non convince. Il clima appesantito dai risultati altalenanti sembra aver scalfito le certezze di Garnacho, con l’esterno che ha lasciato il dubbio sulla sua permanenza a Old Trafford.

“Fino alla finale avevo giocato ogni turno (di Europa League) aiutando la squadra. Poi arriva la finale e gioco 20 minuti?! Non lo so…“. L’argentino, visibilmente spazientito, ha dichiarato che si godrà l’estate e “poi vedremo cosa succederà“.

La stagione dello United

Al termine della stagione 2023/2024, il Manchester United aveva subito critiche per aver concluso la stagione in ottava posizione. La vittoria nel derby contro il City in finale di FA Cup aveva assicurato ai Red Devils il pass per l’Europa League 2024/2025. Quest’anno, lo United è riuscito a peggiorare il proprio score.

La squadra di Amorim ha ancora una partita di Premier League da giocare e potrebbe concludere la stagione tra il diciassettesimo e il quattordicesimo posto (in base ai risultati di Tottenham, West Ham e Wolves). In campionato, i Red Devils hanno perso 18 partite, di cui 9 a Old Trafford. Con questo triste risultato, il Manchester di Amorim è diventata la formazione con il maggior numero di sconfitte casalinghe della storia dei Red Devils. Con il ko in finale di Europa League, lo United ha completato una stagione horror da archiviare in fretta.