La Fiorentina scende in campo all’Old Trafford contro i padroni di casa del Manchester United: le scelte di Amorim e Pioli

Ultima amichevole per la Fiorentina. La squadra di Pioli scende in campo a Old Trafford contro il Manchester United di Ruben Amorim per l’ultimo test prima degli impegni ufficiali.

Si chiude quindi la pre-season dei viola, reduci dalla sconfitta contro il Leicester City e dal pareggio contro il Nottingham Forest. Kean e compagni sono attesi dal playoff di Conference League, dove affronteranno una tra Polyssia e Paksi.

Il Manchester United, invece, è reduce dalla vittoria nelle Premier League Summer Series. I Red Devils hanno chiuso il mini-torneo, giocato negli USA con 7 punti, frutto delle vittorie contro West Ham e Bournemouth e del pareggio contro l’Everton. La squadra di Amorim esordirà in campionato contro l’Arsenal di Arteta.

Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester United-Fiorentina.

Manchester United-Fiorentina, le formazioni ufficiali

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo; Cunha. All.: Amorim

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All: Pioli

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La gara, in programma per sabato 9 agosto alle 13:45 a Old Trafford, sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in streaming sull’app di DAZN e tramite il sito ufficiale della Fiorentina.