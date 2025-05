L’allenatore del Manchester United Ruben Amorim (Imago)

Il club inglese non festeggerà con una parata in caso di trionfo in Europa League

Una stagione quasi del tutto da dimenticare per il Manchester United, se si guarda al rendimento nelle competizioni nazionali.

Come se non bastassero le eliminazioni precoci dalle due coppe domestiche, i Red Devils stanno anche superando qualsiasi record negativo per quel che riguarda il campionato, come dimostrato dal 16° posto in classifica e dalle 17 sconfitte solo in Premier.

Per provare a salvare la stagione può però intervenire l’Europa League, che vedrà i ragazzi di Amorim sfidare in finale un’altra grande delusa come il Tottenham.

Tuttavia, il profondo flop di quest’annata potrebbe portare il club a prendere una decisione drastica: in caso di vittoria non ci sarà nessuna parata con i bus scoperti per la città, bensì ci si limiterebbe a una semplice grigliata di squadra.

André Onana, Manchester United (imago)

Niente parata

Come riportato da The Athletic, l’azionista del club Jim Ratcliffe avrebbe deciso di non voler festeggiare in maniera esagerata l’eventuale trionfo europeo, in quanto non basterebbe a salvare del tutto la disastrosa stagione.

Ci si limiterà dunque a una semplice grigliata “interna”, con le famiglie dei calciatori. Presente grigio in casa United, ma la speranza è che un eventuale successo in Europa League possa ridare entusiasmo in vista della prossima stagione.