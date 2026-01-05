Man United, nella lista per il post Amorim c’è anche Maresca

C’è anche Enzo Maresca nella lista del Manchester United per il post Rúben Amorim

Dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 partite, il Manchester United ha deciso di separarsi da Rúben Amorim.

I Red Devils stanno ora cercando un altro profilo a cui assegnare la panchina e nella lista c’è anche Enzo Maresca, che ha chiuso il 2025 al Chelsea ma ora è libero.

Il CEO Omar Berrada ha già un forte legame con l’allenatore italiano, in quanto fu proprio lui a portarlo al Manchester City come vice di Guardiola.

Nella giornata di martedì 6 gennaio, il Man Utd dovrebbe sciogliere le riserve sui vari candidati (c’è anche Glasner).