Manchester United, i convocati per la tournée americana: out Sancho

I convocati del Manchester United per il tour pre-stagionale negli Stati Uniti

Il Manchester United inizia a scaldare i motori per la stagione 2025/2026.

La squadra è infatti in partenza per gli Stati Uniti dove terrà la tournée pre-stagionale: in programma per i Red Devils diversi incontri amichevoli per preparare al meglio la nuova stagione di Premier League.

Tramite i propri canali ufficiali, il club inglese ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al raduno.

Diversi sono i nuovi innesti, ma molte sono anche le assenze. Di seguito, la lista completa.

Manchester United, i convocati per la tournée negli USA

PORTIERI: Altay Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana, Dermot Mee, William Murdoch;

DIFENSORI: Diogo Dalot, Noussar Mazraoui, Matthijs De Ligt, Lisandro Martinez, Patrick Dorgu, Leny Yoro, Luke Shaw, Ayden Heaven, Diego Leon, Tyler Fredricson, Reece Munro;

CENTROCAMPISTI: Mason Mount, Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Toby Colliver, Jack Fletcher, Sekou Kone;

ATTACCANTI: Rasmus Hojlund, Matheus Cunha, Joshua Zirkzee, Amad, Bryan Mbeumo, Chido Obi, Ethan Williams, Bendito Mantato.

Nella lista dei convocati non figura il nome di Jaydon Sancho, così come quello di Garnacho, Malacia e Maguire.